Mercato - PSG : Le gouvernement français prend position pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 19 février 2021 à 10h45 par T.M.

Le feuilleton Kylian Mbappé fait réagir tout le monde, y compris dans la sphère politique. Et ce vendredi, c’est Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, qui a interpellé l’attaquant du PSG.

Après la démonstration de Kylian Mbappé face au FC Barcelone, l’avenir de l’attaquant du PSG fait plus parler que jamais. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de la capitale, le Français se retrouve à un moment charnière de sa carrière : soit il prolonge avec le PSG, soit il s’en va à l’étranger. Alors que tout le monde attend avec impatience la décision de Mbappé, ce dernier a fait savoir qu’il était toujours en pleine réflexion. Et durant celle-ci, il ne manque pas d’être interpellé. Comme cela a été le cas ce vendredi de la part de Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports.

« Kylian, reste en France »