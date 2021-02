Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vent tourne pour l’avenir de Kylian Mbappé…

Publié le 19 février 2021 à 19h15 par La rédaction

Le quotidien l’Equipe a affirmé mercredi qu’un certain optimisme était en train de poindre à Paris au sujet d’une prolongation de Kylian Mbappe. Il pourrait y avoir à cela une explication. Analyse.

Dans son édition de mercredi, l’Equipe a fait le point sur l’avenir de Kylian Mbappe. Selon le quotidien, un certain optimisme serait en train de revenir dans les arcanes du club de la capitale quant à une éventuelle prolongation. Kylian Mbappe serait en effet plus ouvert à l’idée d’une prolongation sur un an ou deux au PSG. Comment expliquer une telle situation ?

Comme pour Neymar…

A l’analyse, elle pourrait être liée au contexte particulier lié à la crise sanitaire, qui entrave la capacité financière des clubs. De la même manière qu’on peut légitimement supposer que Neymar a décidé de prolonger en partie parce qu’il avait réalisé qu’aucun club n’était en mesure de financer son arrivée, et certainement pas le FC Barcelone, il est possible que Kylian Mbappe ait intégré que le contexte financier cet été n’était pas propice à son transfert, et qu’il était peut-être préférable de retarder son départ d’un an ou deux. Ce qui irait de pair avec une prolongation, sachant qu’il est pour l’instant libre en juin 2022.