Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi est prêt à remplacer Kylian Mbappé !

Publié le 19 février 2021 à 18h15 par T.M.

Au PSG, en cas de départ de Kylian Mbappé, c’est vers Lionel Messi qu’on devrait se tourner. Et une arrivée à Paris enchanterait visiblement le joueur du FC Barcelone.

Aujourd’hui, les cas Kylian Mbappé et Lionel Messi sont deux des gros dossiers du mercato. D’ailleurs, l’avenir de l’attaquant du PSG et celui de la star du FC Barcelone semblent même être liés. Depuis plusieurs jours, les appels du pied en provenance de la capitale se sont multipliés pour l’Argentin. Toutefois, au PSG, la priorité est donnée à la prolongation du champion du monde et pour des raisons économiques, il serait impossible de réunir Neymar, Mbappé et Messi. Par conséquent, en cas de départ du Barça, le sextuple Ballon d’Or se dirigerait plutôt vers Manchester City. A moins que…

Messi, le remplaçant de Mbappé ?