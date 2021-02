Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Trois menaces identifiées pour l'avenir de Milik !

Publié le 19 février 2021 à 23h45 par D.M.

Selon les informations de la presse italienne, Arkadiusz Milik pourrait quitter l’OM lors du prochain mercato estival pour seulement 12M€. Plusieurs clubs italiens seraient prêts à sauter sur l’occasion.

Et si Arkadiusz Milik quittait l’OM lors du prochain mercato estival ? Arrivé à Marseille sous la forme d’un prêt jusqu’en 2022 avec option d’achat, l’attaquant polonais pourrait quitter la formation phocéenne cet été en raison d’une clause libératoire de 12M€ présente dans son contrat et négociée lors de sa dernière prolongation avec le Napoli. Toutefois, selon Calciomercato.com , Arkadiusz Milik n’aurait pas l’intention de quitter l’OM lors du prochain mercato estival, et ce malgré l’intérêt de nombreuses équipes italiennes.

Trois clubs italiens sur les traces de Milik ?

Lors du dernier mercato hivernal, plusieurs clubs avaient tenté de déjouer les plans de Pablo Longoria en tentant de s’offrir Arkadiusz Milik. C’était notamment le cas de la Juventus, mais aussi de l’AS Roma. Malgré le transfert à l’OM de l’attaquant polonais, les deux clubs italiens surveilleraient toujours la situation et pourrait être tentés de dépenser les 12M€, correspondants au montant de sa clause libératoire. Par ailleurs, l’Inter pourrait également tenter de s’attacher les services d’Arkadiusz Milik. Comme indiqué précédemment, le joueur privilégierait l’OM, mais le média n’exclut pas un coup de tonnerre lors du prochain mercato estival.