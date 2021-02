Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt campe sur ses positions pour le cas Eyraud !

Publié le 19 février 2021 à 22h15 par Th.B.

Alors que le divorce semblerait être consommé entre les supporters de l’OM et Jacques-Henri Eyraud, Frank McCourt ne compterait pas remercier le président du club phocéen.

« Vous n'avez rien compris, nous ne voulons pas de votre modèle américain, de votre fan expérience aseptisée. Aussi, face à l'échec avéré de votre projet, nous ne vous considérons plus comme le dirigeant du club. Il est temps de quitter l’OM ». Voici le message clair que Christian Cataldo, leader du groupe de supporters marseillais appelé les Dodger’s , faisait passer lors d’une conférence de presse ce vendredi après-midi. En témoignent les débordements au centre Robert Louis-Dreyfus dernièrement, on a totalement dépassé le stade du dialogue concernant la situation entre Jacques-Henri Eyraud et les supporters de l’OM. Les revendications des suiveurs du club phocéen sont claires : un départ du président Eyraud le plus rapidement possible. Propriétaire de l’OM, Frank McCourt ne l’entend pas de cette oreille, du moins pour le moment.

McCourt ne veut pas « lâcher » Eyraud !