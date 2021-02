Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé prêt à faire durer le suspense !

Publié le 19 février 2021 à 20h45 par A.C.

Kylian Mbappé, que le PSG souhaite absolument prolonger, ne semble pas vraiment pressé.

Leonardo souhaite faire son possible pour prolonger Kylian Mbappé et ce n’est absolument pas sa prestation face au FC Barcelone qui l’aurait fait réagir. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain travaille sur ce dossier prioritaire depuis plusieurs mois, mais RMC Sport a tout récemment assuré que Mbappé n’aurait toujours pas donné de réponse. Cela commencerait d’ailleurs à agacer au sein du PSG ! Le club parisien souhaiterait en effet avoir le temps de retourner en cas d’échec, avec notamment Lionel Messi en objectif principal, afin de pallier à un possible départ de Mbappé.

Mbappé souhaiterait attendre la fin de la saison