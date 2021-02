Foot - OM

OM - Malaise : Les groupes de supporters réclament le départ d’Eyraud !

Publié le 19 février 2021 à 16h30 par A.C. mis à jour le 19 février 2021 à 16h36

Les responsables des groupes de supporters de l’Olympique de Marseille se sont réunis ce vendredi, afin de réclamer officiellement un départ du président Jacques-Henri Eyraud.

L’Olympique de Marseille n’avait plus gagné le moindre match en Ligue 1, depuis le 9 janvier dernier. Une éternité, alors que le club traverse une profonde crise interne. L’intérimaire Nasser Larguet a toutefois réussi à mettre un terme à cette série noire, avec la victoire face à l’OGC Nice ce mercredi (3-2). Mais les maux de l’OM ne vont pas s’envoler avec une simple victoire. L’équipe n’a toujours pas de véritable entraineur et, même si Larguet s’est dit disposé à aller jusqu’à la fin de la saison, un club avec les ambitions de l’OM se doit de trouver au plus vite un véritable coach. Mais le véritable problème vient de l’extérieur. Il y a en effet une véritable cassure entre l’OM et ses supporters et les fantômes des évènements du 31 janvier dernier sont encore dans toutes les têtes.

« Il ne lui reste qu'une chose à faire : prendre l'avion et retourner à Disney aux USA »