Foot - OM

OM - Malaise : Le gouvernement interpelle Eyraud pour les supporters !

Publié le 19 février 2021 à 12h10 par La rédaction

Alors que le divorce entre le supporters et les dirigeants de l'OM semble établi désormais, la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu a pris la parole à ce propos et a annoncé qu'un rendez-vous avec Jacques-Henri Eyraud était programmé.

Près de trois semaines après les débordements survenus à la Commanderie, où les supporters ont fait entendre et comprendre leur mécontentement de manière violente, la situation ne semble pas s'améliorer du côté de l'Olympique de Marseille. Alors que les supporters se désolidarisent du club, notamment par le biais des réseaux sociaux, les dirigeants de l'OM tente de se rapprocher d'eux, en vain, Jacques-Henry Eyraud étant toujours pointé du doigt et poussé vers la sortie. Malgré cela, le président du club phocéen s'accroche à son poste. Cette situation, qui semble partie pour durer, est arrivée jusqu'aux oreilles du gouvernement qui, par le biais de Roxana Maracineanu, a annoncé se pencher sur ce dossier.

« Je tiens beaucoup à ce qu'on respecte les supporters »