OM - Malaise : Pablo Longoria envoie un message fort aux supporters !

Publié le 18 février 2021 à 16h10 par La rédaction

En pleine crise, l'Olympique de Marseille tente de faire le premier pas vers ses supporters, qui ne cachent pas leur agacement face à la situation dans laquelle est plongé leur club. Face à cela, Pablo Longoria a de nouveau appelé à l'unité.

Outre les difficultés sportives, qui se retranscrivent par de mauvais résultats, l'Olympique de Marseille connait une terrible crise en interne. Entre le changement d'entraîneur, les rumeurs sur une vente du club et donc, un départ de Frank McCourt, mais aussi un président Jacques-Henri Eyraud des plus contestés, l'OM ne semble pas avoir les capacités de voir le bout du tunnel. Sans oublier que les supporters font entendre leur colère, comme en témoignent les débordements survenus à la Commanderie le 30 janvier dernier. Face à cela, l'OM a pris la décision de tenter une approche avec les supporters en lançant une initiative de concertation appelée l’Agora OM. Après quoi les supporters ont continué à se faire entendre, notamment sur les réseaux sociaux. De quoi faire réagir Pablo Longoria, qui veut que les supporters soutiennent leur équipe.

« C'est inconcevable de connaître l'OM sans ses supporters. On a besoin d'eux, les joueurs ont besoin d'eux. »