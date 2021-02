Foot - OM

OM - Malaise : Larguet fait passer un message très fort à Luis Henrique !

Publié le 16 février 2021 à 23h10 par A.D.

Pour la confrontation face aux Girondins de Bordeaux, Nasser Larguet a préféré laisser Luis Henrique sur le banc et titulariser Valère Germain au poste d'ailier gauche. Interrogé sur ce choix fort en conférence de presse ce mardi, le coach intérimaire de l'OM s'est expliqué.

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'est attaché les services de Luis Henrique. Ayant fait le grand saut vers l'Europe, l'attaquant brésilien peine pour le moment à emmagasiner du temps de jeu dans le club phocéen. Privé de Dimitri Payet ce dimanche, Nasser Larguet a préféré se passer de Luis Henrique et placer Valère Germain au poste d'ailier gauche. Un choix fort, puisque l'ancien de l'AS Monaco n'est pas le plus à l'aise dans cette position. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Nasser Larguet a justifié cette décision et a expliqué qu'il ne voulait pas brûler les étapes avec Luis Henrique.

«Il faut toujours trouver le bon moment pour lancer de jeunes joueurs»