OM - Malaise : Larguet met la pression sur Michaël Cuisance !

Publié le 16 février 2021 à 19h15 par A.D.

Pas tout à fait satisfait de Michaël Cuisance à l'OM, Nasser Larguet a expliqué en conférence de presse qu'il attendait plus de lui, et notamment qu'il soit plus collectif.

Arrivé lors du dernier mercato estival, Michaël Cuisance est encore loin d'être un titulaire à part entière à l'OM. Coach intérimaire du club phocéen, Nasser Larguet veut voir l'ancien du Bayern lui montrer un tout autre visage lorsqu'il est sur le terrain. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Nasser Larguet a expliqué qu'il voulait voir un Michaël Cuisance beaucoup plus collectif et davantage à la disposition de l'équipe.

«Il faut qu’il rentre dans un collectif et mette ses qualités à disposition de l’équipe»