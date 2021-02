Foot - OM

OM - Malaise : Pierre Ménès craint le pire pour Dario Benedetto !

Publié le 16 février 2021 à 4h15 par A.M.

Expulsé contre les Girondins de Bordeaux dimanche soir, Dario Benedetto pourrait écoper d'une sérieuse suspension selon Pierre Ménès.

Contre les Girondins de Bordeaux, l'OM a fini à 9 contre 11 pour la dernière demi-heure suite aux expulsions de Leonardo Balerdi et Dario Benedetto. L'attaquant argentin a lâché un gros tacle sur Laurent Koscielny qui lui a valu un rouge direct. Un nouveau coup dur pour Nasser Larguet qui doit déjà composé avec de nombreux absents. Surtout que d'après Pierre Ménès, Dario Benedetto pourrait écoper d'une longue suspension.

«Benedetto a pété un câble en lâchant un tacle odieux sur Koscielny qui devrait lui valoir une longue suspension»