OM - Clash : Villas-Boas se fait tacler par son successeur…

Publié le 19 février 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Nommé sur le banc de l’OM pour assurer l’intérim depuis le départ d’André Villas-Boas, Nasser Larguet a adressé un tacle à peine masqué à son prédécesseur…

Mercredi soir, Nasser Larguet a raflé sa première victoire en Ligue 1 depuis qu’il occupe le poste d’entraîneur intérimaire de l’OM, contre l’OGC Nice (3-2). En attendant l’arrivée de Jorge Sampaoli qui pourrait être bouclée dans les prochains jours, l’ancien directeur du centre de formation du club phocéen dirige donc l’effectif de l’OM depuis la mise à pied d’André Villas-Boas. D’ailleurs, interrogé en conférence de presse après la victoire, Larguet a égratigné le technicien portugais sans le nommer…

« Retrouver les valeurs du football et de l’OM »