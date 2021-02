Foot - OM

OM - Malaise : Riolo fracassé Eyraud et son projet fou avec les supporters !

Publié le 17 février 2021 à 3h30 par A.M.

Déjà sous le feu des projecteurs, Jacques-Henri Eyraud n'a pas arrangé son cas en lançant le projet Agora OM. Au point que Daniel Riolo réclame son départ.

« Ce projet doit permettre à toutes celles et ceux qui aiment l’OM de s’investir pleinement pour créer et impulser un nouveau mode de supportérisme au sein de l’Institution OM . » Par le biais de ce communiqué, Jacques-Henri Eyraud a lancé le projet Agora OM afin de tenter de calmer les tensions avec les supporters. Mais cela semble avoir l'effet inverse. A tel point que Daniel Riolo réclame le départ du président de l'OM.

Riolo réclame le départ d'Eyraud