Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Bin Talal... Cette révélation à 380M€ sur la vente de l’OM !

Publié le 18 février 2021 à 4h00 par A.M.

Visiblement intéressé par le rachat de l'OM, Al-Walid Bin Talal ne serait toutefois pas disposé à lâcher plus de 380M€. Somme éloignées des attentes de Frank McCourt.

Régulièrement annoncé comme étant le futur propriétaire de l'OM, Al-Walid Bin Talal « est à mille lieues de ces rumeurs virales, et si l’on devait réagir à chaque rumeur le concernant, ce serait un travail à plein temps », selon son entourage. Toutefois, les informations ne cessent d'évoluer dans le dossier de la vente de l'OM, et selon Ben Jacobs, le prince saoudien serait bien dans le coup, mais ne voudrait pas aller au-delà de 380M€ pour reprendre le club phocéen.

«Talal, comme on me l'a dit, évalue le club à environ 380M€»