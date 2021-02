Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nasser Larguet en remet une couche sur son avenir !

Publié le 19 février 2021 à 14h10 par La rédaction

Alors qu'il assure l'intérim en attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur à l'Olympique de Marseille, Nasser Larguet est conscient de sa situation et ne souhaite pas s'immiscer dans les décisions de son club.

Depuis la mise à pied d'André Villas-Boas, la direction de l'Olympique de Marseille s'est lancée à la recherche d'un remplaçant capable d'entrainer le club phocéen. Même si la piste qui mène à Jorge Sampaoli semble se concrétiser de jour en jour, rien n'est acté pour le moment. Alors, en attendant, c'est Nasser Larguet qui entraîne le groupe professionnel de l'OM, lui qui était jusqu'à maintenant le responsable du centre de formation du club. À l'aide de certains choix surprenants mais non moins payants, Larguet a décroché sa première victoire, face à l'OGC Nice, et semble avoir convaincu les supporters. Mais il n'en demeure pas moins un entraîneur par intérim et il en a bel et bien conscience.

« Je reste fidèle à ce que j'ai dit, je reste en attendant que le club trouve un accord avec un autre coach »