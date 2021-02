Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle étape inattendue dans le feuilleton Sampaoli !

Publié le 19 février 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Sauf énorme rebondissement de situation, Jorge Sampaoli devrait terminer la saison avec l’Atlético Mineiro avant de s’engager avec l’OM. Et plusieurs éléments confirment le prochain départ du technicien argentin qui serait prêt à payer lui-même sa clause libératoire...

« On a toujours dit que le coach devait être un coach qui s’inscrit dans le projet. Si on trouve la personne pour le futur, on continuera dans cet état d'esprit. Mais on doit féliciter le travail que Nasser (NDLR : Larguet) est en train de faire. Je le remercie ». Après la victoire de l’OM face à l’OGC Nice ce mercredi, Pablo Longoria a confirmé que l’intérim de Nasser Larguet devrait être de courte durée. A la recherche d’un remplaçant à André Villas-Boas, le dirigeant marseillais a activé plusieurs pistes et l’une d’entre elles semble être la bonne. Comme annoncé par le 10 Sport, Jorge Sampaoli devrait être l’heureux élu pour s’installer sur le banc de l’OM. Sous contrat avec l’Atlético Mineiro, le technicien argentin est le mieux placé pour remplacer Villas-Boas et pourrait quitter dans les prochains jours le club brésilien, qui ne joue plus le titre cette saison. Les discussions ont été entamées et un accord global pourrait être trouvé prochainement entre les deux parties.

Sampaoli prêt à payer sa clause libératoire