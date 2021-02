Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'arrivée de Jorge Sampaoli prend forme !

Publié le 18 février 2021 à 18h30 par Arthur Montagne

Priorité de Pablo Longoria depuis plusieurs semaines, Jorge Sampaoli semble se rapprocher de l'OM. Du côté de l'Atlético Mineiro, on se préparerait clairement au départ du technicien argentin. De bon augure pour les Marseillais.

Comme révélé par le10sport.com, Jorge Sampaoli est la grande priorité de Pablo Longoria pour remplacer André Villas-Boas, mis à pied par sa direction il y a 15 jours. Après avoir essuyé plusieurs refus à l'image de ceux de Lucien Favre, Rafael Benitez et Maurizio Sarri, le head of football de l'OM s'est donc tourné vers la piste menant à l'entraîneur de l'Atlético Mineiro dont le contrat court jusqu'en décembre prochain. Toutefois, non seulement il possède une clause libératoire estimée à 670 000€, mais surtout, le club brésilien envisagerait désormais la possibilité de mettre fin à son bail. Par conséquent, la venue de Jorge Sampaoli à l'OM se confirme. Selon nos informations, les négociations ont d'ailleurs bien avancé entre les deux parties grâce à un contexte rendu favorable par la situation de l'Atletico Mineiro qui n'est plus en course pour le titre à deux journées de la fin du Championnat brésilien.

L'Atlético Mineiro s'est fait à l'idée pour Sampaoli...