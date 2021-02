Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : A Marseille, Sampaoli ne fait pas totalement l’unanimité !

Publié le 18 février 2021 à 4h45 par T.M.

Ancien joueur de l’OM, Renato Civelli s’est prononcé sur la possible arrivée de son compatriote argentin, Jorge Sampaoli, sur la Canebière, émettant alors quelques réserves.

Au fil des jours, cela semble un peu plus se préciser, Jorge Sampaoli devrait devenir l’entraîneur de l’OM et ainsi remplacer André Villas-Boas. Alors que l’Argentin est toujours sous contrat avec l’Atlético Mineiro, les détails de son départ seraient en train d’être négociés, de même que ceux de son arrivée sur le banc phocéen. D’ici peu, Sampaoli pourrait donc débarquer à l’OM et marcher sur les traces de son exemple, Marcelo Bielsa. Et si certains s’enflamment déjà de cette future arrivée, Renato Civelli s’est montré plus réservé à ce sujet…

« L’idée de Sampaoli me séduit, mais… »