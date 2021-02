Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une vente légendaire programmée par le Qatar ?

Publié le 18 février 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG paraît encore très incertain, la direction du club de la capitale aurait fixé son prix de départ pour l’été prochain : 200M€.

Mardi soir, après sa prestation XXL avec le PSG contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a fait le point sur son avenir au micro de RMC Sport : « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu’, ça aurait été ridicule. C’est ce qu’ils disent en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux ». L’attaquant du PSG continue donc d’entretenir le mystère quant à son avenir, mais au sein de sa direction, on a déjà les idées claires sur les contours économiques du dossier Mbappé.

Un départ à 200M€ pour Mbappé ?

Comme l’a indiqué Le Parisien mercredi, la tendance serait toujours à un départ de Kylian Mbappé en fin de saison, et le quotidien précise que le PSG n’envisagerait pas de céder son joueur à moins de 200M€. Le Real Madrid, courtisan de longue date de l’ancien Monégasque, est donc prévenu : le Qatar ne bradera pas Mbappé pour sa dernière année de contrat au PSG.