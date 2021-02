Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG prêt à tenter l'impossible pour Messi... et Mbappé ?

Publié le 18 février 2021 à 18h15 par A.C.

Les supporters du Paris Saint-Germain rêvent en grand, puisqu’ils pourraient avoir l’un des meilleurs trios offensifs du monde la saison prochaine.

Avec Lionel Messi en fin de contrat, le Paris Saint-Germain a le droit de rêver. Au sein du club de la capitale, on semble décidé à tenter le coup pour la star du FC Barcelone. Pourtant, un obstacle de taille s’est rapidement dessiné. En effet, le PSG a enregistré 200M€ de pertes depuis le début de la crise et ce montant pourrait doubler d’ici la fin de l’année. Ainsi, avec déjà les salaires pharaoniques de Neymar et Kylian Mbappé, comment le PSG pourrait supporter l'arrivée de Messi ? Ce dernier gagne en effet plus de 50M€ par an au Barça ! Sans oublier que si une arrivée en fin de contrat enlève les indemnités de transferts, il ne faut pas oublier les différentes commissions qu’impliquerait une telle opération.

Le PSG cherche des solutions, mais...