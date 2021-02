Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’aveu de Nasser Larguet sur son avenir !

Publié le 19 février 2021 à 3h15 par A.M.

Alors qu'il assure l'intérim en attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Nasser Larguet est conscient de la situation.

Directeur du centre de formation de l'OM, Nasser Larguet a été propulsé sur le banc du club phocéen suite à la mise à pied d'André Villas-Boas. Mais alors que son intérim devrait durer simplement quelques matches, il vient de diriger sa cinquième rencontre contre l'OGC Nice et cela devrait encore se poursuivre puisque l'arrivée de Jorge Sampaoli n'est pas encore imminente. Et pour le moment, il a réussi à redresser la barre à Marseille. Malgré tout, Nasser Larguet est conscient qu'il n'est que de passage sur le banc de l'OM.

Larguet ne se projette pas