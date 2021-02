Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace à 90M€ dans le dossier Haaland ?

Publié le 19 février 2021 à 21h00 par A.D.

Séduit par Erling Braut Haaland, Thomas Tuchel serait prêt à en découdre avec le Real Madrid et le FC Barcelone. Pour prendre les devants sur Zinedine Zidane et Ronald Koeman, le coach de Chelsea envisagerait de formuler une première offre à hauteur de 90M€ au Borussia Dortmund.

Très performant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland ne manquerait pas de courtisans. Comme l'a confirmé Pipe Sierra ce vendredi, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient sur les traces de la pépite norvégienne de 20 ans. Toutefois, Zinedine Zidane et Ronald Koeman ne seraient pas seuls sur ce dossier. A en croire le journaliste de Win Sports TV , Thomas Tuchel en pincerait également pour Erling Braut Haaland et en aurait fait sa grande priorité en vue de la saison prochaine. Déterminé à rafler la mise, le coach de Chelsea aurait déjà programmé une première offensive.

Tuchel prêt à offrir 90M€ pour Haaland ?

Toujours selon Pipe Sierra, Thomas Tuchel aurait prévu de formuler une première offre pour répondre aux besoins financiers du Borussia Dortmund. Ainsi, l'ancien technicien du PSG serait prêt à soumettre un chèque à hauteur de 90M€ au club de la Ruhr pour négocier. Zinedine Zidane ferait donc mieux de se méfier grandement des Blues de Chelsea.