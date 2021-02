Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Face aux rumeurs, le clan Messi sort du silence !

Publié le 19 février 2021 à 17h30 par T.M.

L’avenir de Lionel Messi est au centre de nombreuses rumeurs. Et ce vendredi, c’est la presse anglaise qui en a rajouté une couche dans ce feuilleton. De quoi obliger l’entourage du joueur du FC Barcelone à mettre les choses au point.

FC Barcelone, PSG ou Manchester City ? Telle serait la question concernant l’avenir de Lionel Messi. A 33 ans, l’Argentin est aujourd’hui en fin de contrat avec le FC Barcelone, et rien ne dit qu’il prolongera l’aventure en Catalogne, lui qui avait déjà voulu faire ses valises l’été dernier. Dans ce feuilleton, les prochaines élections présidents au Barça, qui seront organisées le 7 mars, devraient jouer un grand rôle dans le choix de Messi, qui ne manquera pas d’options s’il venait à quitter les Blaugrana. En effet, ce n’est aujourd’hui plus un secret, au PSG, le sextuple Ballon d’Or est très attendu tandis que Manchester City serait également intéressé. D’ailleurs, chez les Citizens, on préparerait l’offensive. Ce vendredi, The Sun a assuré qu’une proposition à hauteur de 500M€ sur 5 ans. Lionel Messi rejoindrait alors Manchester City… ou plutôt le groupe City. En effet, le plan serait qu’il évolue 2 ou 3 ans en Premier League avant de rejoindre le club filiale en MLS, le New York City FC.

Rendez-vous en fin de saison !

Lionel Messi saurait donc ce qui l’attend du côté de Manchester City. Toutefois, suite à cette information de la presse britannique, le clan Messi n’est pas resté les bras croisés. En effet, pour Sky Sports , un porte-parole de l’Argentin a fait savoir qu’aucune offre des Citizens n’avait été reçue. De plus, il a également précisé que Messi ne prendra aucune décision sur son avenir avant la fin de la saison. Il va donc falloir se montrer patient pour connaitre l’avenir de La Pulga. Et dans la foulée, ESPN et Goal sont venus confirmer cette tendance concernant la décision de Lionel Messi. Bien qu’il soit actuellement autorisé à discuter avec d’autres clubs, le sextuple Ballon d’Or ne parlerait avec personne et attendrait bel et bien la fin de la saison pour se décider. De quoi se donner le temps de réfléchir, mais aussi de discuter avec le prochain président du FC Barcelone, étant donné qu’il n’y a eu aucun contact entre le numéro 10 barcelonais et les 3 derniers candidats en lice, à savoir Joan Laporta, Toni Freixa et Victor Font.

Une offre de Manchester City vraiment ?