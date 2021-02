Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi étudie un incroyable projet avec deux stars !

Publié le 19 février 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Bien déterminé à prolonger au plus vite Kylian Mbappé, la direction du PSG serait en train d’étudier la possibilité de recruter en parallèle Lionel Messi.

« Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... », indiquait Leonardo en janvier dernier dans les colonnes de France Football sur une possible arrivée de Lionel Messi au PSG l’été prochain, lui qui arrive au terme de son contrat au FC Barcelone. Mais le directeur sportif brésilien peut-il parvenir à attirer Messi tout en conservant Kylian Mbappé ?

Le PSG tente l’impossible avec Messi… et Mbappé

Comme l’a annoncé RMC Sport jeudi, le PSG étudierait actuellement plusieurs montages financiers permettant de pouvoir à la fois conserver Kylian Mbappé et recruter Lionel Messi libre en fin de saison, le souci étant principalement de ne pas faire saturer la masse salariale. Toutefois, ce double objectif semble fortement irréalisable sur le papier pour le PSG…