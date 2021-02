Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La prochaine grosse vente déjà identifiée ?

Publié le 19 février 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Passé tout proche d’un départ de l’OM durant le mercato de janvier pour rejoindre Liverpool qui souhaitait le recruter, Duje Caleta-Car pourrait donc logiquement être concerné par un transfert en fin de saison.

Récemment interrogé en conférence de presse, Duje Caleta-Car a confirmé avoir été tout proche de quitter l’OM durant le mercato hivernal, mais l’offre de Liverpool avait été formulée trop tardivement : « C'était un honneur pour moi de savoir qu'un tel club voulait de moi. Nous avons décider avec le club que j'allais rester. L'OM est aussi un grand club et j'ai encore beaucoup de progrès à faire ici. J'étais vraiment très heureux de recevoir une offre de leur part. Liverpool est un des plus grands clubs du monde. Cela aurait pu être un grand pas dans ma carrière, mais je suis bien à Marseille qui est aussi un grand club et on verra ce qui peut se passer », a indiqué le défenseur croate de l’OM. Mais qu’en sera-t-il l’été prochain ?

Caleta-Car déjà promis à un départ ?