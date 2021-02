Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Caleta-Car sur son transfert avorté à Liverpool !

Publié le 16 février 2021 à 13h45 par T.M.

Dans les dernières heures du mercato, Duje Caleta-Car aurait pu quitter l’OM pour Liverpool. Alors que cela ne s’est pas fait, le Croate est passé à autre chose.

A l’instar de Morgan Sanson, Duje Caleta-Car était lui aussi annoncé comme l’un des candidats à un départ à l’OM. Si le Français est parti à Aston Villa, le défenseur central croate est toujours sur la Canebière. Toutefois, cet hiver, il aurait très bien pu faire ses valises. En effet, dans les dernières heures du mercato, Liverpool, à la recherche d’un défenseur central, a notamment tenté le coup pour s’offrir Caleta-Car. Alors qu’il a notamment été question d’une offre à hauteur de 26M€, Pablo Longoria a toutefois refusé de lâcher l’ancien joueur de Salzbourg. Aujourd’hui, la page est tournée chez le Marseillais.

« C'était un honneur pour moi de savoir qu'un tel club voulait de moi »