Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, recrutement… Ce candidat envoie un message fort !

Publié le 18 février 2021 à 21h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait renforcer son équipe tout en parvenant à convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat, Joan Laporta a affiché toute sa confiance face à ces enjeux.

Au coeur d’une saison sportive délicate, le FC Barcelone est en pleine phase de reconstruction. Dans cette optique, deux enjeux se dégagent : prolonger le contrat de Lionel Messi, mais aussi renforcer l’équipe du club catalan. Ces deux enjeux sont fréquemment abordés par les candidats à l’élection présidentielle du Barça qui aura lieu le 7 mars prochain, et l’issue de celle-ci pourrait s’avérer décisive dans le cas de l’avenir de Lionel Messi. En effet, comme le10sport.com vous l’a annoncé, une élection de Joan Laporta a de grandes chances de conduire La Pulga à accepter renouveler son bail. Dans le même temps, malgré sa situation financière délicate, le FC Barcelone devra renforcer son équipe, et le nom d’Erling Braut Haaland est fréquemment avancé dans cette optique afin de prendre la succession de Luis Suarez un an après son départ à l’Atlético de Madrid.

« J'ai toutes les cartes en main pour faire face à ces situations »