Mercato - OM : Pablo Longoria envoie un message très fort à Nasser Larguet !

Publié le 18 février 2021 à 20h45 par La rédaction

Pendant que l’OM cherche toujours un nouvel entraîneur pour remplacer André Villas-Boas, Nasser Larguet assure l’intérim du mieux qu'il peut. Et Pablo Longoria remercie ce dernier pour le calme qu’il a réussi à restaurer dans une période très compliquée.

Depuis le départ d’André Villas-Boas, l’OM tente désespérément tout pour lui trouver un remplaçant. Plusieurs pistes sont envisagées par Pablo Longoria, et certaines semblent se rapprocher plus que d’autres. En attendant, Nasser Larguet assure l’intérim au poste laissé vacant pour le technicien portugais. Un poste très difficile à prendre en cours de route, tant le contexte dans lequel le club était plongé était très compliqué (mésententes dans le vestiaire, débordements à la Commanderie...). Pourtant, Larguet a su relever le défi et a même réussi à calmer le jeu, ce que Pablo Longoria a beaucoup apprécié.

«Avoir de la normalité, c'est une chose très importante et Nasser nous l'a donnée»