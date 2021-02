Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet énorme projet pour conserver Lionel Messi…

Publié le 19 février 2021 à 9h30 par La rédaction

Des informations sont sorties en Espagne au sujet du projet de Joan Laporta, candidat à la présidence du Barça, pour la prolongation de Lionel Messi. Analyse.

Selon le journaliste de Sport Guillem Balague, Joan Laporta, l’ancien président du Barça de nouveau candidat à la présidence, aurait un projet bien précis pour la prolongation de Lionel Messi. Selon Balague, l’idée de Laporta s’appuierait sur deux pilier principaux. D’une part, une vague de départ importante pour dégager de la place au budget et financer un recrutement important pour bâtir un nouveau projet ambitieux, la condition sine qua non pour convaincre Messi. Dans cette optique, Laporta tablerait notamment sur une vague de départs chez les joueurs français, entre Griezmann, Dembélé, Lenglet et Umtiti, et espèrerait dégager 200M€. Le deuxième axe concernerait plus spécifiquement le contrat de Lionel Messi, Laporta envisageant de garantir à Messi le même salaire qu’aujourd’hui, mais en l’étalant par le biais d’un contrat de très longue durée, dans un format quasiment d’un contrat à vie. Que faut-il penser de ce projet ?

Des points problématiques

Financièrement il a le mérite d’être réaliste dans le contexte actuel du FC Barcelone, mais il présente plusieurs points problématiques. Le principal consiste dans l’opération dégraissage souhaitée par Laporta. Cela fait deux ans que le club catalan tente de financer son recrutement par ce biais et qu’il échoue du fait du rapport désavantageux entre le coût et le niveau de forme des joueurs mis sur le marché. Dans le contexte financier actuel, déflationniste, l’objectif apparaît encore plus improbable. Quant au projet sur le contrat de Messi, il présente là aussi un point faible important : il n’est pas rationnel de faire peser au budget un salaire important sur de longues années, juste pour une prolongation de court terme. Une telle décision parait de nature à affaiblir durablement la position financière du club blaugrana.