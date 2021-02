Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est bouclé pour l'avenir de Neymar !

Publié le 19 février 2021 à 10h15 par D.M.

Neymar aurait prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2025 et une année supplémentaire en option. Le club parisien devrait prochainement officialiser le deal.

Arrivé en 2017 au PSG, Neymar n’a toujours pas apprécié sa vie parisienne. Durant l’été 2019, l’attaquant brésilien souhaitait quitter la capitale pour rejoindre le FC Barcelone. Finalement, aucun accord n’avait été trouvé et le joueur avait été contraint de rester au PSG. Mais depuis, les choses ont bien évolué. Comme annoncé par le 10 Sport dès juillet 2020, Neymar se plait aujourd’hui à Paris et a annoncé vouloir rester en France. « Je suis très heureux aujourd'hui. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé mais aujourd'hui je me sens bien. Je me suis adapté, je suis plus calme. Je veux rester au Paris Saint Germain » avait-il confié il y a quelques semaines lors d’un entretien accordé à Sept à Huit.

Neymar aurait signé un nouveau contrat avec le PSG