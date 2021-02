Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma prévient Leonardo !

Publié le 20 février 2021 à 1h15 par A.C.

Gianluigi Donnarumma, gardien du Milan AC très apprécié du côté du PSG, s’est exprimé au sujet de son avenir.

Il est l’un des grands serpents de mer du Paris Saint-Germain. Prodige du football italien, Gianluigi Donnarumma a toujours plu à Paris. Cela n’a d’ailleurs pas changé avec le retour de Leonardo, bien au contraire ! Le directeur sportif du PSG a en effet tenté de le recruter lors de l’été 2019 et depuis, la presse italienne continue de parler d’un intérêt prononcé. Toutefois, le Milan AC ne compte pas se laisser faire. Les Rossoneri ont en effet plusieurs fois déclaré ces derniers mois vouloir prolonger Donnarumma... mais pour le moment un accord ne semble pas encore avoir été trouvé.

« Je vis les négociations avec sérénité »