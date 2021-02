Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces précieuses révélations sur l’avenir de Lionel Messi

Publié le 20 février 2021 à 7h45 par La rédaction

En fin de contrat cet été, Lionel Messi ne sait toujours pas ce qu’il fera. En difficulté avec le FC Barcelone, l’Argentin n’a pas encore pris la décision de partir, mais le parcours du Barça en Ligue des Champions pourrait être un facteur déterminant.

Lionel Messi ne sait toujours pas ce qu’il fera la saison prochaine. En fin de contrat cet été, le capitaine du FC Barcelone n’a toujours pas prolongé. Forcément, sa situation interpelle en Europe, alors que la Pulga avait évoqué des envies de départ l’été dernier. Le PSG suivrait ainsi le dossier de très près, tant l’idée de recruter le sextuple Ballon d’Or presque gratuitement est alléchante. Si Messi n’a toujours pris aucune décision concernant son avenir selon les information de La Cuatro , son parcours en Ligue des Champions pourrait énormément jouer dans la balance.

La Ligue des Champions en ligne de mire, compliquée avec le FC Barcelone