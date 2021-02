Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Kylian Mbappé avait déjà scellé son avenir ?

Publié le 20 février 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que le PSG tente le tout pour le tout afin de conserver Kylian Mbappé en lui faisant signer une prolongation de contrat, le champion du monde aurait déjà arrêté son choix sur la question. Explications.

Kylian Mbappé est sans aucun doute l’un des joueurs les plus en vogue du football européen. Et son triplé inscrit au Camp Nou mardi soir face au FC Barcelone en 1/8ème de finale aller de Ligue des champions ne fait que le souligner. Néanmoins, son contrat avec le PSG ne court que jusqu’en juin 2022. Ce qui signifie qu’en cas d’absence d’un accord d’ici le prochain mercato pour une prolongation, le PSG devrait être contraint de vendre au prix fort le champion du monde tricolore. Le Real Madrid et Liverpool seraient sur les rangs afin de l’accueillir dans leurs effectifs respectifs. De son côté, Kylian Mbappé aurait fait une annonce fracassante en coulisse.

Mbappé ne voudrait plus prolonger !