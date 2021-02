Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Kean… Leonardo doit se poser les bonnes questions pour Messi !

Publié le 20 février 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que le PSG est intéressé par Lionel Messi, si Leonardo veut recruter le joueur du FC Barcelone, il devra toutefois faire certains sacrifices.

Dernièrement, pour France Football , Leonardo s’était clairement positionné concernant une arrivée de Lionel Messi au PSG. Le directeur sportif avait alors révélé se tenir à l’affût pour le joueur du FC Barcelone, expliquant : « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où ».

Messi ou Mbappé et Kean ?