Mercato - PSG : Donnarumma, le moment ou jamais pour Leonardo

Publié le 12 février 2021 à 17h30 par A.C.

Gianluigi Donnarumma est un joueur qui a toujours plu à Leonardo et le moment semble propice, pour essayer de le recruter au Paris Saint-Germain.

Les routes de Gianluigi Donnarumma et du Paris Saint-Germain se sont croisées plusieurs fois, ces dernières années. Tout a commencé avec les débuts fracassants du prodige italien chez les professionnels en 2017, alors qu’il n’avait que 16 ans. Lancé dans le grand bain par Siniša Mihajlović au Milan AC dans une saison compliquée, le jeune Donnarumma n’a pas tardé à impressionner les plus grands clubs au monde, notamment le Paris Saint-Germain. A l’époque, la presse italienne assurait que le PSG était derrière les envies de départ du tout jeune gardien, qui a finalement prolongé avec le Milan AC après une longue polémique. De retour à Paris, Leonardo a relancé cette piste, qu’il connait d’ailleurs très bien pour avoir été directeur sportif du club milanais. L’offre du PSG n’a toutefois pas tenté le Milan AC, qui a refusé en 2019 près de 20M€, plus Alphonse Areola. Cet échec n’a pas du tout refroidi Leonardo ! D’ailleurs, le directeur sportif du PSG reçoit régulièrement des signaux étranges de la part de Mino Raiola. « Tout le reste doit être fait derrière, sans que personne ne sache rien de ce que pourrait être son avenir » a tout récemment confié l’agent de Donnarumma, au micro du journaliste Antonio Vitiello, pour TMW . Il ne faut finalement pas oublier qu’une excellente fenêtre de tir se présente pour le PSG...

L’avenir de Donnarumma n’est toujours pas décidé !