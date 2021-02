Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Tuchel se prononce sur l'avenir de Giroud !

Publié le 20 février 2021 à 12h05 par La rédaction

Si Thomas Tuchel semble très fier de compter Olivier Giroud dans son effectif, l'entraîneur de Chelsea n'a pas voulu en dire plus concernant le futur de l'attaquant français chez les Blues.