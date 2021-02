Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il tout sacrifier pour Lionel Messi ?

Publié le 20 février 2021 à 8h00 par La rédaction

Que ce soit en coulisse ou en public, le PSG semble faire clairement la cour à Lionel Messi dont le contrat au FC Barcelone se termine en fin de saison. Et alors que l’opportunité en or de recruter le sextuple Ballon d’or se présente, Leonardo doit-il compromettre d’autres dossiers chauds pour le capitaine du Barça ? C’est notre sondage du jour !

Dans la foulée de la victoire du PSG sur la pelouse de Manchester United en décembre dernier, Neymar avait lancé la locomotive au micro d’ ESPN Argentine en assurant vouloir que Lionel Messi joue à ses côtés la saison prochaine. Un discours que le compatriote argentin du capitaine du FC Barcelone avait également tenu, en la personne de Leandro Paredes. Depuis, Marquinhos, Angel Di Maria, Marco Verratti et même Leonardo ont à leur tour ouverts la porte à une éventuelle venue de Messi l’été prochain, soit au moment où son contrat sera arrivé à expiration au FC Barcelone. Néanmoins, malgré ces témoignages et la cour que Neymar et Leonardo feraient à Messi en coulisse comme France Football et L’Équipe l’ont récemment souligné, Lionel Messi pourrait finalement rejoindre Manchester City, voire prolonger son contrat en cas d’élection de Joan Laporta lors des présidentielles qui auront lieu le 7 mars prochain comme le10sport.com vous l’a révélé le 9 février dernier.

Messi ou une refonte d’effectif ?