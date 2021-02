Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Agüero, Lukaku... Le Barça prépare du lourd !

Publié le 20 février 2021 à 13h30 par Dan Marciano

Le FC Barcelone cherchera à recruter un attaquant lors du prochain mercato estival et aurait de grandes ambitions pour ce poste, malgré ses difficultés financières.

Le FC Barcelone traverse une crise, aussi bien sportive que financière. Battu sèchement par le PSG ce mardi en huitième de finale aller de la Ligue des champions (1-4), le club catalan a les caisses vides. Criblée de dettes, la formation blaugrana peine à joindre les deux bouts ce qui a des répercussions négatives sur la qualité de l’effectif. Alors que Gerard Piqué a longtemps été blessé ces derniers mois, le FC Barcelone a cherché à recruter un défenseur central lors du dernier mercato hivernal et avait notamment ciblé Eric Garcia (Manchester City). Limités financièrement, les dirigeants ont pris la décision de repousser l’opération, tout comme ils ont décidé de reporter le dossier de l’avant-centre. A la recherche d’un remplaçant à Luis Suarez depuis le dernier mercato estival, le FC Barcelone aurait pour ambition de recruter un attaquant de classe mondiale malgré ses difficultés financières et aurait ciblé plusieurs joueurs..

Des grands noms dans le viseur du Barça

Ce samedi, Mundo Deportivo consacre un long papier sur les pistes activées par le club catalan. Plusieurs noms sont évoqués par media espagnol à l’instar de Lautaro Martinez. L’attaquant argentin a été longtemps désigné comme le successeur de Luis Suarez et était la grande priorité du FC Barcelone lors du dernier mercato estival. Limité au niveau financier, le club n’avait pas réussi à boucler l’opération, et le joueur était resté à l’Inter. Selon la presse italienne, Lautaro Martinez n'envisagerait pas de quitter la Serie A et serait même sur le point de prolonger son contrat avec l’Inter jusqu’en 2024. Malgré la complexité de ce dossier, le FC Barcelone aurait toujours des vues sur l’international argentin. Autre piste de longue date de Ronald Koeman, Memphis Depay figurerait toujours sur les tablettes de la formation blaugrana. En fin de contrat en juin prochain avec l’OL, l’attaquant aurait de grandes chances de quitter la Ligue 1 et pourrait répondre aux appels de son ancien sélectionneur. Également en fin de contrat avec son équipe, Sergio Agüero ne laisserait pas non plus insensible les dirigeants catalans. Le joueur de Manchester City serait surveillé par le FC Barcelone où il pourrait retrouver son ami Lionel Messi. Plus surprenant, Mundo Deportivo annonce que Romelu Lukaku (Inter), qui a évolué sous les ordres de Ronald Koeman à Everton, serait également ciblé, mais l’international belge devrait être inaccessible pour le FC Barcelone en raison du prix du transfert..

Haaland, le rêve impossible