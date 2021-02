Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un atout de taille pour le recrutement d'Erling Haaland ?

Publié le 20 février 2021 à 13h00 par La rédaction

Dans le viseur du Real Madrid, Erling Braut Haaland pourrait bien voir son arrivée au sein de la Casa Blanca être favorisé par son agent, Mino Raiola.

Erling Braut Haaland sera-t-il encore un joueur du Borussia Dortmund la saison prochaine ? Le mystère reste entier concernant l'international norvégien. Auteur de 25 buts en 24 matches toutes compétitions confondues cette saison, l'attaquant du BVB figure sur les tablettes de plusieurs grosses cylindrées européennes. Si le Borussia Dortmund n'entend pas le vendre l'été prochain, Erling Haaland a fait savoir qu'il pourrait s'en aller si le club allemand ne parvenait pas à se qualifier pas pour la Ligue des Champions l'an prochain. Le Real Madrid, qui rêve d'attirer le joueur de 20 ans dans son équipe, pourrait profiter de la situation...

Raiola, une aide non-négligeable ?