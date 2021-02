Mercato - Real Madrid : Une énorme condition fixée pour l'avenir d'Haaland ?

Foot - Mercato - Real Madrid

Alors qu'il serait suivi de près par de nombreux cadors, dont le Real Madrid, Erling Braut Haaland devrait se laisser tenter par un départ si le Borussia Dortmund ne se qualifiait pas pour la prochaine Ligue des Champions.

Etincelant depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier 2020, Erling Braut Haaland pourrait faire ses valises lors du prochain mercato estival. Alors qu'il séduirait bon nombre d'écuries européennes, dont le Real Madrid, l'international norvégien devrait pousser pour un départ du BVB en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions. C'est du moins ce qu'il a laissé entendre en zone mixte ce mercredi soir. « C’est quelque chose de spécial pour moi de jouer la Champions League, et je suis chanceux de la jouer ici (ndlr à Dortmund). Et je me suis fixé l’objectif de la jouer chaque saison pour le reste de ma carrière. La Champions League est vraiment spéciale pour moi. L’importance que ça a que Dortmund finisse dans le top 4 cette année ? C’est sans aucun doute un facteur décisif. C’est quelque chose que nous nous devons de faire, aussi simple que ça. Ce qui ça signifierait pour moi de ne pas finir dans le top 4 ? (Rires) Tout ce que j’ai à dire c’est que nous devons nous qualifier pour la Champions League » , a confié Erling Haaland.

Ces dernières heures, Christian Falk a confirmé la tendance. Sur son compte Twitter , le journaliste de Bild a expliqué que le Borussia Dortmund devrait avoir du mal à retenir Erling Haaland l'été prochain s'il ne se qualifiait pas pour la prochaine Ligue des Champions. Sixième de Bundesliga avant le début de la 22ème journée, le club de la Ruhr est à 6 points de la quatrième et dernière place qualificative pour la C1 2021-2022.

