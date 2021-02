Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane ferait une incroyable demande à Mbappé !

Publié le 20 février 2021 à 10h45 par A.D.

Pour renforcer son équipe, Zinedine Zidane souhaiterait s'attacher les services de Kylian Mbappé. Pour rafler la mise et faciliter le transfert, le coach du Real Madrid espérerait voir le buteur du PSG faire un énorme geste. En effet, Zidane voudrait que son compatriote français force un départ cet été ou accepte d'attendre la fin de son contrat le 30 juin 2022 pour venir gratuitement.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dans un avenir proche. Suivi de très près par le Real Madrid de Zinedine Zidane, le champion du monde français serait susceptible de faire ses valises lors du prochain mercato estival ou lorsqu'il sera libre dans un peu plus d'un an s'il ne prolonge pas avec le PSG. Conscient de la situation de Kylian Mbappé, Zinedine ZIdane compterait sur son compatriote français pour faciliter son transfert vers le Real Madrid.

Zidane attendrait un geste fort de Kylian Mbappé