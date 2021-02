Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est relancé dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 20 février 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la grande priorité du Real Madrid ces derniers mois, Kylian Mbappé n’a pourtant fait l’objet d’aucune demande spéciale comme l’a assuré Zinedine Zidane sur l’attaquant du PSG.

Alors que son contrat avec le PSG court jusqu’en juin 2022 et qu’il reste sur un triplé XXL inscrit mardi soir en Ligue des Champions contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé ne cesse de faire couler beaucoup d’encre sur son avenir. Et principalement en Espagne, puisque l’attaquant français serait l’une des cibles prioritaires de Zinedine Zidane au sein du Real Madrid. Mais l’entraîneur merengue envisage-t-il vraiment de passer à l’action pour déloger Mbappé du PSG l’été prochain ?

« Je n’ai envoyé aucun message à Pérez »