Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane voit déjà très grand pour Mbappé et Haaland !

Publié le 19 février 2021 à 13h30 par La rédaction mis à jour le 19 février 2021 à 13h33

Alors que Kylian Mbappé et Erling Haaland ne cesse de rayonner sur la scène européenne notamment, les grosses écuries se pressent à leur porte et espèrent les attirer lors des prochaines fenêtres de mercato. C'est notamment le cas pour le Real Madrid, même si Zinédine Zidane préfère ne pas trop s'exprimer sur ce sujet.

Au terme d'une semaine marquée par les performances colossales de Kylian Mbappé et d'Erling Braut Haaland, la presse internationale fait de ces deux jeunes joueurs le futur du football mondial. À tel point que leur future rivalité est déjà comparée à celle qui oppose Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Les comparaisons fusent également entre eux, pour savoir qui est le meilleur des deux. Tout un chacun apporte son avis sur la question depuis mais, une chose est certaine, leur prestation respective en Ligue des Champions en a impressionné plus d'un. Triplé face au FC Barcelone dans un match parfaitement maîtrisé et remporté (4-1) pour l'un, doublé et passe décisive face au FC Séville dans une rencontre renversante et également remportée (3-2), autant dire que Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland ont marqué de leur empreinte ces huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. À tel point que le joueur du Paris Saint-Germain a été récompensé par le titre de joueur de la semaine par l’UEFA, juste devant le buteur du Borussia Dortmund. Alors, forcément, avec de telles sorties, les deux hommes attirent encore davantage les convoitises.

Le Real Madrid à l'affût !

Ce n'est un secret pour personne, Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland affole les grandes écuries européennes, notamment le Real Madrid, qui prévoit de taper un grand coup sur le prochain marché des transferts. Désireux notamment de renforcer leur secteur offensif, les dirigeants de la Casa Blanca garderaient un oeil avisé sur ces deux dossiers brûlants. Leurs prestations en Ligue des Champions n'a fait que renforcer l'intérêt du Real Madrid. Même si le feuilleton Mbappé semble des plus compliqués à boucler, que ce soit pour le PSG ou pour ses présentants, les madrilènes pourraient davantage s'orienter vers le Norvégien. Mais les Merengue sont loin d'être seuls sur ces dossiers puisque Liverpool a déjà été évoqué pour Mbappé alors que le FC Barcelone ou encore le PSG seraient sur le qui-vive pour Haaland. En attendant, un certain Zinédine Zidane préfère regarder les deux jeunes pépites du football mondial, qui ne cessent de crever l'écran, avec l'oeil d'un fan du beau football.

« Ce sont des joueurs qui vont marquer le présent et l’avenir »