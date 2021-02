Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre à prévoir dans le dossier Haaland à cause de Messi ?

Publié le 20 février 2021 à 10h30 par D.M.

Le nom d’Erling Braut Haaland figurerait dans les petits papiers du FC Barcelone. Pour l’accueillir, le club catalan devra alléger sa masse salariale et cela passe forcément par un départ de Lionel Messi.

Le nom d’Erling Braut Haaland circulerait au sein des plus grandes équipes européennes. Ces derniers jours, il est notamment question d’un intérêt persistant du Real Madrid pour l’attaquant norvégien. A la recherche de sa prochaine star, le club merengue pourrait miser sur le joueur du Borussia Dortmund lors du prochain mercato estival. Mais la presse espagnole a dévoilé une information plus surprenante ce samedi. Selon Mundo Deportivo , le FC Barcelone aurait également coché le nom d’Haaland, mais son arrivée paraît improbable en raison de la situation financière catastrophique de la formation blaugrana. D’autant que la clause libératoire présente dans son contrat et fixée à 75M€ ne rentrera en vigueur qu’en 2022..

L'arrivée d'Haaland au Barça conditionnée à un départ de Lionel Messi ?