Mercato - PSG : Lionel Messi ou Kylian Mbappé ? La réponse de Pochettino !

Publié le 20 février 2021 à 15h10 par T.M.

Alors que le PSG devrait choisir entre conserver Kylian Mbappé ou recruter Lionel Messi, Mauricio Pochettino a été interrogé sur cet énorme dilemme.

Au PSG, la prolongation de Neymar serait quasiment actée. En parallèle, Leonardo négocie celle de Kylian Mbappé, tout en restant à l’affût pour Lionel Messi, au cas où il venait à quitter le FC Barcelone. Et si un trio Neymar-Mbappé-Messi en fait bien évidemment rêver plus d’un, cela serait tout simplement impossible pour des raisons économiques. Par conséquent, au PSG, il faudra donc faire un choix entre le Français et l’Argentin. Que ferait Mauricio Pochettino ? Ce samedi, en conférence de presse, la question lui a été posée.

« On parle de joueurs fantastiques »