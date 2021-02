Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable opération préparée par le Real Madrid pour Mbappé ?

Publié le 20 février 2021 à 14h45 par B.C.

Alors que le Real Madrid rêve de mettre la main sur Kylian Mbappé, ce dernier semble à ce jour inaccessible pour Florentino Pérez. Le club espagnol souhaiterait ainsi dégraisser son effectif afin de faciliter la venue du champion du monde tricolore.

Covid-19 oblige, le Real Madrid n’a pas enregistré le moindre renfort lors du dernier mercato estival, au contraire même puisque Florentino Pérez a opéré un grand ménage au sein de son effectif. Cela n’empêche pas le président merengue d’avoir la folie des grandeurs en vue du prochain mercato estival, puisque Kylian Mbappé resterait sa priorité absolue. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, l’attaquant français n’a toujours pas tranché pour son avenir, et son triplé sur la pelouse du FC Barcelone a renforcé les spéculations sur la suite de sa carrière. D’après les informations du Parisien , le Qatar aurait fixé le prix de Kylian Mbappé à 200M€, un montant qui semble inaccessible dans le contexte actuel, mais le Real Madrid n’aurait pas dit son dernier mot.

Le plan du Real Madrid pour Kylian Mbappé