Mercato - FC Nantes : Waldemar Kita met les choses au clair sur son avenir !

Publié le 20 février 2021 à 10h10 par La rédaction

Alors que le FC Nantes traverse une véritable crise, Waldemar Kita est pointé du doigt, voire poussé dehors. Face à cela, le patron des Canaris s'accroche et n'envisage pas de vendre le club.

L'instabilité est de mise du côté du FC Nantes. Alors que les Canaris ont connu pas moins de quatre entraîneurs différents depuis le début de la saison, c'est inévitablement au tour de la direction d'être pointée du doigt. Et pour cause, Waldemar Kita est des plus critiqués sur les bords de la Loire, pour sa gestion jugée calamiteuse. À tel point qu'un projet de rachat a récemment été évoqué. Ce à quoi Waldemar Kita s'est évidemment empressé de répondre par la négative : « Cela fait un certain nombre de mois que cela ne se passe pas bien. Mais ce n'est pas une raison pour partir. Il faut s'accrocher, être persévérants, c'est notre club. » Plus récemment encore, le président du FC Nantes a réitéré ses propos, réaffirmant sa volonté de ne pas vendre le club.

Après Waldemar, la relève est assurée avec... Franck Kita !