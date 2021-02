Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Domenech, méthode... La révolution Kombouaré est lancée !

Publié le 20 février 2021 à 4h00 par A.M.

Nommé entraîneur du FC Nantes il y a quelques jours, Antoine Kombouaré a débarqué avec ses méthodes qui tranchent clairement avec celles de Raymond Domenech.

Après Christian Gourcuff, Patrick Collot et Raymond Domenech, le FC Nantes connaît un quatrième entraîneur cette saison. Antoine Kombouaré a effectivement été nommé sur le banc des Canaris il y a quelques jours. Pour son premier match, l'ancien entraîneur du PSG a d'ailleurs permis aux Canaris de renouer avec la victoire, contre Angers (3-1). Il faut dire que selon le journaliste de 20 Minutes David Phelippeau, Antoine Kombouaré est arrivé avec des méthodes radicales.

«Kombouaré a bien marqué son territoire»