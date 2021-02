Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Théo Hernandez juge son départ et celui d'Achraf Hakimi !

Publié le 19 février 2021 à 19h00 par La rédaction

Et si quitter le Real Madrid pour rejoindre Milan était la meilleure décision prise par Théo Hernandez et Achraf Hakimi ? C'est en tout cas ce que pense le Français, qui s'épanouit en Italie, tout comme son ancien coéquipier.

À l'aube du derby de Milan, programmé ce dimanche à 21h, deux anciens joueurs du Real Madrid vont se retrouver face à face. Théo Hernandez, sous le maillot du Milan AC, va être opposé à Achraf Hakimi, joueur de l'Inter Milan. L'occasion pour le Français, arrivé en Lombardie à l'été 2019, de livrer son point de vue sur leurs points communs, à savoir la manière dont ils ont vécu leur passage du côté de la Casa Blanca , et leur départ respectif vers l'Italie (à l'été 2020 pour Hakimi). Ennemis sur le terrain, amis en dehors, les deux hommes au profil similaire ont, depuis leur arrivée à Milan, littéralement explosé. Preuve de la bonne décision qu'ils ont pris, comme l'a confié Théo Hernandez.

« La meilleure chose pour nous était de partir »